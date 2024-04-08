"На значительном расстоянии срывает двери с петель" — армия Украины приходит в ужас от российских авиабомб и отмечает их разрушительную силу

Российские авиабомбы ФАБ, обладающие внушительной мощью, вызывают серьезные опасения среди украинских военных. По данным Financial Times, эти боеприпасы отличаются высокой эффективностью и сложностью перехвата для сил ПВО Украины.
Как отмечает один из украинских военнослужащих, взрывная волна от ФАБ способна срывать двери даже на расстоянии километра. При этом, согласно публикации, у ВСУ нет достаточных средств противодействия этим российским авиабомбам.
"Они жуткие и очень смертоносные. Даже на расстоянии километра взрывная волна срывает двери с петель", — говорит солдат ВСУ.
Издание поясняет, что ФАБ, первоначально разработанные как бомбы свободного падения, были модернизированы за счет дешевого выдвижного оперения и систем спутниковой навигации. Теперь эти боеприпасы, запускаемые российскими бомбардировщиками с безопасного расстояния, представляют серьезную угрозу для украинских сил ПВО.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что с февраля 2024 года на предприятиях ОПК начнется массовое производство трехтонных ФАБ-3000. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что эти авиабомбы обладают колоссальной разрушительной силой и могут использоваться для штурма особо укрепленных районов, а новые технологии превратили их в высокоточное оружие.
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