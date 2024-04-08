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"На значительном расстоянии срывает двери с петель" — армия Украины приходит в ужас от российских авиабомб и отмечает их разрушительную силу

Солдат ВСУ: российские авиабомбы смертоносны и ужасны

1:28
Мир

Российские авиабомбы ФАБ, обладающие внушительной мощью, вызывают серьезные опасения среди украинских военных. По данным Financial Times, эти боеприпасы отличаются высокой эффективностью и сложностью перехвата для сил ПВО Украины.

Солдат ВСУ: российские авиабомбы смертоносны и ужасны
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Как отмечает один из украинских военнослужащих, взрывная волна от ФАБ способна срывать двери даже на расстоянии километра. При этом, согласно публикации, у ВСУ нет достаточных средств противодействия этим российским авиабомбам.

"Они жуткие и очень смертоносные. Даже на расстоянии километра взрывная волна срывает двери с петель", — говорит солдат ВСУ.

Издание поясняет, что ФАБ, первоначально разработанные как бомбы свободного падения, были модернизированы за счет дешевого выдвижного оперения и систем спутниковой навигации. Теперь эти боеприпасы, запускаемые российскими бомбардировщиками с безопасного расстояния, представляют серьезную угрозу для украинских сил ПВО.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что с февраля 2024 года на предприятиях ОПК начнется массовое производство трехтонных ФАБ-3000. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что эти авиабомбы обладают колоссальной разрушительной силой и могут использоваться для штурма особо укрепленных районов, а новые технологии превратили их в высокоточное оружие.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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