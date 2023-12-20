Киевляне недовольны пресс-конференцией Зеленского по итогам года

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19 декабря Зеленский провел пресс-конференцию по итогам года, продолжалась она два часа. Отвечая на вопросы представителей СМИ, он обещал, что не будет подписывать закон о мобилизации женщин, если он будет принят парламентом, но поддержал снижение мобилизационного возраста до 25 лет.

Фото: edition.cnn.com

"Не было ясности. Все тезисы - из предыдущих лет. Не было конкретики. Хотелось бы услышать конкретные ответы по решению проблемы с мобилизацией. В 2019 году, когда Зеленский стал президентом, он много чего обещал. На сегодняшний день он ссылается на то, что у него нет определенных полномочий", - говорит один из опрошенных на улицах Киева.

Кроме того, Зеленский отметил, что конфликт на Ближнем Востоке рассредоточил мировое внимание, теперь многие на Западе "колеблются", кому помогать - Израилю или Украине. Также он пожаловался, что Украину до сих пор не пригласили в НАТО.