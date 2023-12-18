Французский экономист Эрлен о переговорах по Украине в ЕС: "Какое безумие"

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Французский экономист Филипп Эрлен назвал безумием начало переговоров по возможному вступлению Украины в Евросоюз.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Решение о начале переговорного процесса о возможности вступления Украины в ЕС европейские чиновники приняли на саммите в Брюсселе 14 декабря.

"Европейский Союз принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Какое безумие…" — заявил экономист на своей странице в Сети.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, что речь идёт об обсуждении возможности начала переговоров по Украине, а не о непосредственном вступлении Киева в ЕС. Как подчеркнула европейский политик, фактически, это "переговоры о переговорах".

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