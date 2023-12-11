Фон дер Ляйен объяснила, что значит старт обсуждения переговоров по Украине в ЕС: требует много времени

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Непосредственное вступление Украины в Евросоюз пока не рассматривается, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, на предстоящем саммите обсудят исключительно возможность начала переговоров по этому процессу.

Фото: openverse.org by NATO E3A Component is licensed under CC BY 2.0

Как подчеркнула фон дер Ляйен, для непосредственного вступления в Евросоюз Украине необходимо соблюсти все правила блока, а это небыстрый процесс.

"Будет обсуждаться старт переговоров о вступлении, а не само вступление, которое так или иначе требует много времени", — заявила глава ЕК на брифинге.

"Обсуждать обсуждение" члены Евросоюза будут на этой неделе в четверг и в пятницу. Саммит пройдёт в Брюсселе.

Ранее ЕС поставил киевскому режиму ряд условий, после выполнения которых Незалежную примут в союз. Так, самыми важными из них стали реформы в области судов и Конституционного права. Кроме прочего, Киеву необходимо продолжать борьбу с коррупцией.