Непосредственное вступление Украины в Евросоюз пока не рассматривается, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, на предстоящем саммите обсудят исключительно возможность начала переговоров по этому процессу.
Как подчеркнула фон дер Ляйен, для непосредственного вступления в Евросоюз Украине необходимо соблюсти все правила блока, а это небыстрый процесс.
"Будет обсуждаться старт переговоров о вступлении, а не само вступление, которое так или иначе требует много времени", — заявила глава ЕК на брифинге.
"Обсуждать обсуждение" члены Евросоюза будут на этой неделе в четверг и в пятницу. Саммит пройдёт в Брюсселе.
Ранее ЕС поставил киевскому режиму ряд условий, после выполнения которых Незалежную примут в союз. Так, самыми важными из них стали реформы в области судов и Конституционного права. Кроме прочего, Киеву необходимо продолжать борьбу с коррупцией.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.