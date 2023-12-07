Французский политик Филиппо: визит Путина в Саудовскую Аравию показал провал санкций фон дер Ляйен

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"Ужасные санкции" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен для изоляции России просто не сработали, что показал визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Фото: kremlin.ru

Российского президента встретили на высшем уровне и со всеми почестями, которые не предоставляют "изолированным" от мира, заявил политик.

"Какая глупость! Мы должны полностью и быстро сменить курс, — заявил Филиппо на своей странице в Сети. — Владимир Путин принят в Саудовской Аравии с особыми почестями".

Политик подчеркнул, что всему мировому сообществу давно понятно, что "жертву ужасных" рестрикций Запада и Европы — Россию не удалось изолировать от мира. Филиппо вновь призвал прекратить попытки противостоять российской стороне.

В среду президент Путин прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом. Главная цель его поездки — переговоры с наследным принцем и председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом.

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