Для президента Украины Владимира Зеленского настали "очень плохие" времена, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По его мнению, интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга немецким СМИ всё расставило по своим местам.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain