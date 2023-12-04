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Французский политик Филиппо: для Запада пришло время обвинить в провале Зеленского

1:04
Мир

Для президента Украины Владимира Зеленского настали "очень плохие" времена, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По его мнению, интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга немецким СМИ всё расставило по своим местам.

Французский политик Филиппо: для Запада пришло время обвинить в провале Зеленского
Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Как подчеркнул Филиппо, сейчас Запад переходит к тактике "обвинения" в неудачах своей марионетки, в данном случае, Зеленского.

"Плохие времена для Зеленского! Действительно, умопомрачительное интервью главы НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале ARD: пришло время обвинить в неудаче их марионетку — Зеленского", — написал политик на свой странице в Сети.

По словам Филиппо, с Зеленским Запад поступит точно также, как и с другими марионетками в своё время: обвинит в неудачах, бросит и "уничтожит".

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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