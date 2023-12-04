TV5Monde: после провала контрнаступления Зеленскому пришлось посмотреть правде в глаза

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

После провала контрнаступления ВСУ президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось посмотреть правде в глаза, заявили аналитики. По их мнению, о позитивном настрое в верхушке власти Незалежной не идёт и речи.

Фото: edition.cnn.com

Настрой в высших эшелонах власти страны существенно изменился.

"Минул почти год — и теперь Зеленскому приходится смотреть правде в глаза: контрнаступление его войск не позволило добиться никакого существенного продвижения", — передаёт TV5Monde.

По словам авторов, ещё год назад Зеленский обещал, что в 2023 году ВСУ одержат победу, но ситуация на фронте для украинской армии изменилась в худшую сторону.