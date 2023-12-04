После провала контрнаступления ВСУ президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось посмотреть правде в глаза, заявили аналитики. По их мнению, о позитивном настрое в верхушке власти Незалежной не идёт и речи.
Настрой в высших эшелонах власти страны существенно изменился.
"Минул почти год — и теперь Зеленскому приходится смотреть правде в глаза: контрнаступление его войск не позволило добиться никакого существенного продвижения", — передаёт TV5Monde.
По словам авторов, ещё год назад Зеленский обещал, что в 2023 году ВСУ одержат победу, но ситуация на фронте для украинской армии изменилась в худшую сторону.
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