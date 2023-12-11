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Сенатор Пушков оценил слова главы ЕК о вступлении Украины в ЕС: фон дер Ляйен слегка дала задний ход

1:13
Мир

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала неприятное заявление по Украине и Евросоюзу, чтобы "примерить" всех несогласных с мыслью о вступлении Незалежной в блок, заявил российский сенатор Алексей Пушков. "Переговоры о начале переговоров" могут длиться очень долгое время.

Сенатор Пушков оценил слова главы ЕК о вступлении Украины в ЕС: фон дер Ляйен слегка дала задний ход
Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Ранее глава ЕК заявила, что на предстоящем саммите в ЕС будет обсуждаться не фактическое вступление Украины в союз, а лишь возможность начать такие переговоры. Как подчеркнула фон дер Ляйен, Киеву необходимо выполнить все условия, прежде чем речь пойдёт о непосредственном членстве в Евросоюзе.

"С учётом настроений в странах Евросоюза глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен слегка дала задний ход, — прокомментировал новость сенатор. — Она явно надеется, что начало переговоров с Киевом со временем, постепенно примирит всех несогласных с мыслью о приеме Украины".

Однако как подчеркнул Пушков, "переговоры о переговорах" могут длиться внушительный отрезок времени, что можно увидеть на примере Турции.

Двухдневный саммит Евросоюза пройдёт в конце этой недели в Брюсселе. 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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