Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала неприятное заявление по Украине и Евросоюзу, чтобы "примерить" всех несогласных с мыслью о вступлении Незалежной в блок, заявил российский сенатор Алексей Пушков. "Переговоры о начале переговоров" могут длиться очень долгое время.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.