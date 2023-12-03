Наркоман и недоучка Зеленский с кучей комплексов — лучший глава Украины для РФ

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Владимир Зеленский на самом деле лучший глава так называемой Украины.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/39135

Об этом заявил Telegram-канал "Старше Эдды".

По словам автора, правда, надо делать поправку, что Зеленский лучший президент со стороны России.

"С кучей комплексов, употребляющий наркотики, обладающий крайне поверхностными знаниями по любым вопросам. Тут он и, правда, неплох. Более того, его комплексы приводят к тому, что он идёт на странные решения. Пытаясь всем доказать, что он настоящий "альфач", Зеленский положил самые боеспособные части ВСУ в Артёмовске, под Работино и на Днепре", — пишет портал.

А главком ВСУ Залужный ему в этом помог, отмечает ТК, подмечая ещё один плюс Зеленского: он фигура разменная, которую всегда отдают бонусом победившим.