Россия давно бы уже контролировала Украину, если бы Вашингтон не оказывал военную и финансовую помощь киевской власти.

