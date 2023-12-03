Немецкий депутат Хофрайтер: Трамп может привести Россию к победе над Украиной

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Россия давно бы уже контролировала Украину, если бы Вашингтон не оказывал военную и финансовую помощь киевской власти.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщает глава комитета ФРГ по европейским делам Антон Хофрайтер.

Парламентарий отмечает, что такое развитие событий, по всей вероятности, можно будет наблюдать, если к власти в Соединенных Штатах опять придёт Дональд Трамп. Немецкий политик подчеркнул, что Белый дом уже не может рассчитывать на то, что на каждых выборах победят члены Демократической партии.

"Это правда, что без помощи США Киев сегодня был бы в руках России", — цитирует Хофрайтера Welt am Sonntag.

Ранее сообщалось, что украинские танкисты пришли в ужас от качества американских танков "Абрамс".