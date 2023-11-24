Экс-морпех ВС США Берлетик: У ВСУ нет ресурсов для продолжения конфликта с РФ

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Бывший американский морской пехотинец Брайан Берлетик заявил, что у боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) нет ресурсов, чтобы продолжать вести конфликт с Россией.

Фото: redstar.ru

По его словам, США может сколько угодно поддерживать Украину, но никакого значения это не имеет.

"Мы можем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но это не имеет значения, потому что у них просто нет боеприпасов, нет систем вооружения, нет времени на обучение новых украинцев", — заметил он в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Берлетик добавил, что теперь у ВСУ также кончается живая сила, тогда как российская армия продолжает наращивать свою военную мощь, уничтожая украинских военнослужащих на передовой, оказывая на них давление, а также ликвидирует коллективные силы НАТО. В результате Украины проигрывает, о чём уже давно предупреждали многие аналитики.