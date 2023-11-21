Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Это — победа, российская победа": Хит Кати Лель "Мой мармеладный" ворвался в топ мирового чарта
Введённые против российского проекта "Арктик СПГ-2" санкции не достигнут своей цели
Мигранты перелезают через колючую проволоку на границе с Финляндией
Глава Пентагона Остин заявил, что США не обладают "волшебной палочкой" для ВСУ
Запад настойчиво уговаривает Зеленского не разжигать конфликт с Залужным
Европейский генерал признал срыв обязательств перед Украиной
В Ярославле расправившийся с детьми мужчина вышел на свободу за участие в СВО
Путин: Запад использует права человека для разрушения суверенитета других стран
Маньяка Евгения Чуплинского этапировали в СИЗО Новосибирска

Зеленский: Россия продолжит наступать, пока это не остановят США и Китай

1:20
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что РФ не остановится, продолжив наступать, потому что не боится противостояния со всем остальным миром. Как указал украинский лидер в интервью британскому таблоиду The Sun, Россия продолжит наступать, пока США и Китай вместе не призовут её остановиться и вывести свои войска.

Зеленский: Россия продолжит наступать, пока это не остановят США и Китай
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

В то же время, Зеленский в очередной раз пожаловался, что поставляемого Западом и США в рамках военной помощи оружия недостаточно, чтобы противостоять российской армии. Он призвал союзников увеличить поставки любыми методами. Причём, даже если западные страны этого "не хотят".

"Если можете дать — дайте! Если можете продать — продайте! Мы можем брать в аренду. Если вы не хотите давать оружие или не можете, давайте рассмотрим совместное производство. Дайте нам лицензии, мы найдем деньги", — заметил украинский лидер. При этом он не уточнил, где именно Украина может взять средства на собственное производство вооружений.

В последнее время в западных СМИ не раз заявляли, что США и Европа устали от украинского конфликта. В том числе и поэтому наблюдается спад поддержки Зеленского западными союзниками.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссёра Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.

Ургант, Райкин и Миронов попросили омбудсмена Москалькову вмешаться в дело Беркович
Военкор Сладков: события на левом берегу Днепра развиваются по "вьетнамскому варианту"
"Это вьетнамский вариант": военкор Сладков оценил происходящее на левом берегу Днепра
Алла Пугачёва: изменения после Переезда
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
На выборах в Аргентине победил проект "антиМальвины" Любовь Степушова Заморозка или капитуляция: западные стратеги выбирают судьбу Украины Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Зашли с двух сторон: успехи ВС РФ в Авдеевке
Зашли с двух сторон: успехи ВС РФ в Авдеевке
Последние материалы
Маньяка Евгения Чуплинского этапировали в СИЗО Новосибирска
ЕвроСМИ: миллионы русских отдыхают, несмотря на удушение санкциями
В центре Москвы под рестораном рабочие нашли останки более десяти человек
Доследственная проверка в Саратове: 11-летнюю девочку высадили из маршрутки в метель
Financial Times: Евросоюз собирается ограничить свободу передвижения российских дипломатов
Раскрыта причина массового отравления наркотиками в Астрахани
В России начнутся официальные продажи китайского аналога Volkswagen
Диетолог Евстигнеева рассказала, кому нельзя есть майонез и кетчуп
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
Орехи и зерновые продукты помогают увеличить продолжительность жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников