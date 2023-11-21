Зеленский: Россия продолжит наступать, пока это не остановят США и Китай

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Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что РФ не остановится, продолжив наступать, потому что не боится противостояния со всем остальным миром. Как указал украинский лидер в интервью британскому таблоиду The Sun, Россия продолжит наступать, пока США и Китай вместе не призовут её остановиться и вывести свои войска.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

В то же время, Зеленский в очередной раз пожаловался, что поставляемого Западом и США в рамках военной помощи оружия недостаточно, чтобы противостоять российской армии. Он призвал союзников увеличить поставки любыми методами. Причём, даже если западные страны этого "не хотят".

"Если можете дать — дайте! Если можете продать — продайте! Мы можем брать в аренду. Если вы не хотите давать оружие или не можете, давайте рассмотрим совместное производство. Дайте нам лицензии, мы найдем деньги", — заметил украинский лидер. При этом он не уточнил, где именно Украина может взять средства на собственное производство вооружений.

В последнее время в западных СМИ не раз заявляли, что США и Европа устали от украинского конфликта. В том числе и поэтому наблюдается спад поддержки Зеленского западными союзниками.