Байден согласился с Путиным насчёт необходимости создания независимой Палестины

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Президент США Джо Байден сообщил о необходимости создания независимого государства Палестина, тем самым поддержав идею российского лидера Владимира Путина. Слова Байдена передаёт газета The Washington Post.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

"Палестинский народ заслуживает собственного государства", — сказал Байден.

Таким образом президент согласился с тем, что говорил по этому поводу ранее Путин.

До этого президент РФ говорил, что нужно инициировать процесс создания независимого палестинского государства, которое могло бы существовать в мире по соседству с Израилем.