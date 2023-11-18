Президент США Джо Байден сообщил о необходимости создания независимого государства Палестина, тем самым поддержав идею российского лидера Владимира Путина. Слова Байдена передаёт газета The Washington Post.
"Палестинский народ заслуживает собственного государства", — сказал Байден.
Таким образом президент согласился с тем, что говорил по этому поводу ранее Путин.
До этого президент РФ говорил, что нужно инициировать процесс создания независимого палестинского государства, которое могло бы существовать в мире по соседству с Израилем.
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