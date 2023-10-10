В США заявили, что НАТО ожидает распад в случае победы России на Украине

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Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение о возможном распаде Североатлантического альянса, если Россия одержит победу в украинском конфликте. Это заявление сделано им в интервью YouTube-каналу Judging Freedom в комментарии к высказыванию американского генерала Марка Милли относительно возможного конфликта между США и Россией.

Фото: openverse

"В этом случае (победа России на Украине. — Прим. ред.) мы должны ожидать распад НАТО. Я даже не уверен, сможет ли Евросоюз выстоять, когда конфликт подойдЁт к концу", — признался он.

Он также отметил, что Украину можно сравнить с 51-м штатом США.

Ранее генерал Марк Милли, который недавно покинул свой пост главы Комитета начальников штабов США, предупредил о возрастающей вероятности столкновения между Россией и Соединёнными Штатами в ближайшие 10-15 лет.