Ростовский целитель заявил, что СВО завершится в марте 2024 года

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Ясновидящий и целитель Валерий Кустов, который славится своей способностью раскрывать серьёзные преступления и предотвращать теракты, дал свой прогноз на одном из федеральных телеканалов. Он утверждает, что специальная военная операция на Украине завершится победой России в начале весны 2024 года, пишет Дон-24.

Фото: Openverse

"Прогнозы не мой профиль, но я постараюсь снять информацию. Я отправил запрос в космос и получил ответ. Это март будущего года", — заявил специалист.

Кустов также предсказал волнения и выступления в Европе в феврале и марте, но считает, что в итоге всё уладится, так как Россию защищают "высшие силы".

"Люди на Западе начнут прозревать. В итоге всё будет хорошо. Нашу страну нельзя победить. Нашу Россию защищают высшие силы", — рассказал Кустов.

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