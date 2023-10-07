Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил временно приостановить предстоящие выборы президента России в связи с проведением специальной военной операции. В то же время он подчеркнул, что при проведении выборов, в качестве единственного кандидата следует рассматривать Владимира Путина.
"Я предлагаю сейчас, когда идёт СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат: Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну", — сказал глава Чечни.
Он также описал Путина как самого мудрого политика, воина, честного и правильного лидера, который всегда поддерживает своих соотечественников и активно разбирается в проблемах регионов, включая Чеченскую Республику.
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