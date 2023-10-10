Американский сенатор Хоули призвал отдать Израилю предназначенные для Украины деньги

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Все деньги, которые были предназначены для украинской армии, нужно срочно передать Израилю. Такое мнение выразил сенатор из США Джош Хоули.

Фото: Openverse

Политик считает, что Вашингтону следует поддерживать Израиль в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.

"Все средства для Украины должны быть немедленно переправлены в Израиль", — подчеркнул Хоули в соцсети X (бывшая Twitter*).

Он добавил, что на Израиль обрушилась экзистенциальная угроза.

Ранее Хоули раскритиковал американского президента Джо Байдена за намерение бесконечно снабжать Киев оружием и материальной помощью. По его словам, такая стратегия "безумна", ведь у Вашингтона нет конечной цели в украинском конфликте.

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