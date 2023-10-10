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Американский сенатор Хоули призвал отдать Израилю предназначенные для Украины деньги

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Мир

Все деньги, которые были предназначены для украинской армии, нужно срочно передать Израилю. Такое мнение выразил сенатор из США Джош Хоули.

Американский сенатор Хоули призвал отдать Израилю предназначенные для Украины деньги
Фото: Openverse

Политик считает, что Вашингтону следует поддерживать Израиль в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.

"Все средства для Украины должны быть немедленно переправлены в Израиль", — подчеркнул Хоули в соцсети X (бывшая Twitter*).

Он добавил, что на Израиль обрушилась экзистенциальная угроза.

Ранее Хоули раскритиковал американского президента Джо Байдена за намерение бесконечно снабжать Киев оружием и материальной помощью. По его словам, такая стратегия "безумна", ведь у Вашингтона нет конечной цели в украинском конфликте.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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