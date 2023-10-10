Все деньги, которые были предназначены для украинской армии, нужно срочно передать Израилю. Такое мнение выразил сенатор из США Джош Хоули.
Политик считает, что Вашингтону следует поддерживать Израиль в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.
"Все средства для Украины должны быть немедленно переправлены в Израиль", — подчеркнул Хоули в соцсети X (бывшая Twitter*).
Он добавил, что на Израиль обрушилась экзистенциальная угроза.
Ранее Хоули раскритиковал американского президента Джо Байдена за намерение бесконечно снабжать Киев оружием и материальной помощью. По его словам, такая стратегия "безумна", ведь у Вашингтона нет конечной цели в украинском конфликте.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.