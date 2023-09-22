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Сенатор Хоули: США планируют бесконечно давать деньги правительству Украины

0:54
Мир

Администрация президента США Джо Байдена намерена бесконечно предоставлять финансирование Украине. Об этом сообщил американский сенатор Джош Хоули.

Сенатор Хоули: США планируют бесконечно давать деньги правительству Украины
Фото: openverse

По его словам, недавно американские чиновники запросили для Киева дополнительные 24 млрд долларов, но это ещё не окончательные цифры.

"Они хотят, чтобы мы бесконечно давали деньги украинскому правительству", — подчеркнул политик в беседе с Fox News.

Хоули сравнил такую стратегию с "сумасшествием" и "безумием". Как указал сенатор, никто не понимает, какая конечная цель у Вашингтона, поскольку она отсутствует.

Ранее Хоули заявил, что Белый дом не понимает, как на самом деле Украина использует переданные Западом вооружения. Никто не следит за перемещением военной техники и тратой материальных средств, считает политик.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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