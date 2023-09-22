Администрация президента США Джо Байдена намерена бесконечно предоставлять финансирование Украине. Об этом сообщил американский сенатор Джош Хоули.
По его словам, недавно американские чиновники запросили для Киева дополнительные 24 млрд долларов, но это ещё не окончательные цифры.
"Они хотят, чтобы мы бесконечно давали деньги украинскому правительству", — подчеркнул политик в беседе с Fox News.
Хоули сравнил такую стратегию с "сумасшествием" и "безумием". Как указал сенатор, никто не понимает, какая конечная цель у Вашингтона, поскольку она отсутствует.
Ранее Хоули заявил, что Белый дом не понимает, как на самом деле Украина использует переданные Западом вооружения. Никто не следит за перемещением военной техники и тратой материальных средств, считает политик.
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