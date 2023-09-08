Американские власти не понимают, как на самом деле Киев использует западное оружие и финансовую помощь. Об этом сообщил сенатор США Джош Хоули.
Политик призвал президента США Джо Байдена взять под контроль оказываемую Украине поддержку. При этом он выразил сомнение в том, что американское руководство начнёт заниматься вопросами, связанными с использованием и распространением иностранных вооружений.
"Давайте скажем правду, мы не понимаем, как и для чего оно используется на Украине", — отметил Хоули в интервью Fox News.
Он также подчеркнул: Белый дом до сих пор не подключил наблюдателей к работе по отслеживанию потоков денег и оружия.
Ранее экс-агент британской разведки Аластер Крук заявил, что США не смогут принять и пережить провал наступления ВСУ.
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