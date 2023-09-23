CNN: ссора Варшавы с Киевом разозлила многих в Европе

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Внезапный конфликт Польши и Украиной "разозлил многих в ЕС" и поднял вопрос о евроединстве.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Об этом пишет издание CNN.

С одной стороны в Европейском Союзе и НАТО не верят, что Варшава прекратит поставки оружия ВСУ, поскольку поляки заинтересованы, чтобы Киев выиграл.

С другой, чиновникам Евросоюза "трудно переоценить уровень гнева на Польшу".

"Киев уже предложил Польше решение по зерну. Вот почему он так злится на Польшу. Как и 24 государства-члена, над которыми Польша в течение 18 месяцев издевалась за то, что они не сделали достаточно для поддержки Украины", — цитирует канал европейского дипломата.

По его словам, это "отчаянная попытка Польши мобилизовать избирателей", потому что она начала создавать внешнего врага для прикрытия провалов внутренней политики.

Правда, есть и более глубокая проблема. Сейчас Украина пытается вступить в ЕС. Но тогда большая часть субсидий, поступающие странам-членам, в том числе для с/х, пошла бы на Украину.

Также страны не устраивает, что членство даст Киеву "огромное влияние в институтах ЕС" — Евросовете и Европарламенте.