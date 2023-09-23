Президент Украины Владимир Зеленский, сказал, что "они не могут позволить себе выборы в текущий момент".
Такое заявление глава Незалежной сделал, выступая перед СМИ в Канаде.
Так лидер Украины заявил о попытке отменить выборы и узурпировать власть.
По словам Зеленского, "общество не поймёт и не поддержит, если деньги будут потрачены не на армию, а на организацию выборов".
Свой народ и мнение собственных граждан Киев уже давно не желает спрашивать. А вот поймёт ли Запад то, что президент курируемой им страны хочет запретить "священную корову" демократии — выборы, комментирует ситуацию ведущий Первого канала Руслан Осташко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.