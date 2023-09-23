Зеленский заявил, что "Украина не может позволить сегодня себе выборы"

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Президент Украины Владимир Зеленский, сказал, что "они не могут позволить себе выборы в текущий момент".

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Такое заявление глава Незалежной сделал, выступая перед СМИ в Канаде.

Так лидер Украины заявил о попытке отменить выборы и узурпировать власть.

По словам Зеленского, "общество не поймёт и не поддержит, если деньги будут потрачены не на армию, а на организацию выборов".

Свой народ и мнение собственных граждан Киев уже давно не желает спрашивать. А вот поймёт ли Запад то, что президент курируемой им страны хочет запретить "священную корову" демократии — выборы, комментирует ситуацию ведущий Первого канала Руслан Осташко.

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