Премьер-министр Польши Моравецкий обьявлен изменщиком страны

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Польская оппозиционная партия, известная как "Левые", предприняла шаг, направив в прокуратуру обвинение в "экономической измене" против премьер-министра Матеуша Моравецкого. Кшиштоф Галковский, возглавляющий парламентскую фракцию партии, сделал это заявление во время пресс-конференции 1 сентября.

Фото: openverse

Обвинение вращается вокруг средств, выделенных на национальную программу Польши по восстановлению после пандемии, которую, как сообщается, заблокировал Европейский союз (ЕС). Галковский подчеркнул, что премьер-министр Моравецкий не подавал никаких заявлений в ЕС с просьбой о выделении этих средств.

По словам Галковского, это неисполнение премьер-министром Польши своих обязанностей привело к нарушению государственных интересов, поскольку не было предпринято никаких усилий для получения финансирования от Европейского союза. Сообщается, что представители Левой партии неоднократно призывали Моравецкого подать заявку на получение средств ЕС, предназначенных для восстановления после пандемии.

Галковский отметил: "Полторы недели назад мы просили премьер-министра Матеуша Моравецкого прекратить откладывать дела и наконец <…> попросить деньги у ЕС. Этого не произошло, и теперь в течение 850 дней Польша не сможет использовать деньги из ЕС".

Важно отметить, что заявления Галковского прозвучали на фоне политической подготовки к предстоящим парламентским выборам в Польше, которые запланированы на октябрь.

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