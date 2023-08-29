У России есть превосходство в воздухе, что стало ключевым фактором для продвижения ВСУ, заявил британский военный эксперт, полковник Саймон Диггинс.
По словам эксперта, ни одно из сражений в современной истории не обходилось без авиации, но у ВСУ нет таких ресурсов.
"Цифры против них. У них (ВСУ. — Прим. ред.) нет превосходства в воздухе. И если вы посмотрите на любую масштабную военную кампанию, которая проходила хотя бы с 1917 года, сторона, которая выигрывала, имела превосходство в воздухе", — заявил Диггинс TalkTV.
Он подчеркнул, что Украина находится в "невыгодном положении" из-за отсутствия самолётов и именно это "мешает продвижению" ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.