Британский полковник Диггинс: цифры против ВСУ. У Украины нет превосходства в воздухе

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У России есть превосходство в воздухе, что стало ключевым фактором для продвижения ВСУ, заявил британский военный эксперт, полковник Саймон Диггинс.

Фото: Сайт Минобороны РФ

По словам эксперта, ни одно из сражений в современной истории не обходилось без авиации, но у ВСУ нет таких ресурсов.

"Цифры против них. У них (ВСУ. — Прим. ред.) нет превосходства в воздухе. И если вы посмотрите на любую масштабную военную кампанию, которая проходила хотя бы с 1917 года, сторона, которая выигрывала, имела превосходство в воздухе", — заявил Диггинс TalkTV.

Он подчеркнул, что Украина находится в "невыгодном положении" из-за отсутствия самолётов и именно это "мешает продвижению" ВСУ.