Цель Запада была спровоцировать президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине, и был "восхищён", когда это случилось, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
По его словам, западные политики видели в СВО шанс уничтожить Россию, но ошиблись.
"Вашингтон спровоцировал его (Путина. — Прим. ред.) на украинский конфликт. Они были в восхищении, когда он вошёл на территорию Украины", — заявил Макгрегор в эфире Redacted.
Как подчеркнул Макгрегор, Запад просчитался, когда украинские позиции, а затем и контрнаступление начали "сыпаться". И посоветовал Вашингтону не думать о вторжении на Западную Украину из-за недостаточного количества оружия и боеприпасов.
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