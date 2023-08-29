Макгрегор: Запад спровоцировал Путина и был "в восхищении" от начала СВО

Цель Запада была спровоцировать президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине, и был "восхищён", когда это случилось, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

По его словам, западные политики видели в СВО шанс уничтожить Россию, но ошиблись.

"Вашингтон спровоцировал его (Путина. — Прим. ред.) на украинский конфликт. Они были в восхищении, когда он вошёл на территорию Украины", — заявил Макгрегор в эфире Redacted.

Как подчеркнул Макгрегор, Запад просчитался, когда украинские позиции, а затем и контрнаступление начали "сыпаться". И посоветовал Вашингтону не думать о вторжении на Западную Украину из-за недостаточного количества оружия и боеприпасов.