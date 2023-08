Цель Запада была спровоцировать президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине, и был "восхищён", когда это случилось, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.