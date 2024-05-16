Опасность на заправке: почему ваша канистра может спровоцировать пожар

С приходом тепла дачники часто сталкиваются с проблемой заправки бензина в пластиковые канистры для садовой техники, но сталкиваются с отказом на АЗС.
Причина кроется в том, что пластиковые канистры, особенно из-под незамерзающей жидкости, могут накапливать статическое электричество, увеличивая риск возгорания.
Заправочные станции требуют использования специально маркированных канистр, которые безопасны для хранения и перевозки топлива, чтобы предотвратить потенциальные опасности.
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