Опасность на заправке: почему ваша канистра может спровоцировать пожар

Почему на заправках отказывают в наливе топлива в пластиковые канистры

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С приходом тепла дачники часто сталкиваются с проблемой заправки бензина в пластиковые канистры для садовой техники, но сталкиваются с отказом на АЗС.

Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki is licensed under CC BY-SA 4.0

Причина кроется в том, что пластиковые канистры, особенно из-под незамерзающей жидкости, могут накапливать статическое электричество, увеличивая риск возгорания.

Заправочные станции требуют использования специально маркированных канистр, которые безопасны для хранения и перевозки топлива, чтобы предотвратить потенциальные опасности.