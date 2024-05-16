Внимание, россияне: прожиточный минимум в России вырастет до рекордных 17 733 рублей

Прожиточный минимум в России увеличится до 17 733 рублей на душу населения в 2025 году, согласно проекту постановления Минтруда.
Эту информацию передает РИА Новости.
Документ был опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Предлагается установить прожиточный минимум на 2025 год в размере 17 733 рублей на душу населения. Для трудоспособных граждан сумма составит 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рублей.
Прирост составит 14,8% по сравнению с уровнем 2024 года.
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