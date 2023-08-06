В Джидде официально представлен альтернативный план по разрешению украинского конфликта.
РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление представителей властей Саудовской Аравии и ряда других стран мира.
Иностранные СМИ сообщают о том, что Россию уже проинформировали об итогах переговоров.
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