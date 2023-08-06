Участники переговоров в Джидде представили альтернативный план по украинскому конфликту и проинформировали о нём Россию

0:21 Your browser does not support the audio element. Мир

В Джидде официально представлен альтернативный план по разрешению украинского конфликта.

Фото: u-f.ru

РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление представителей властей Саудовской Аравии и ряда других стран мира.

Иностранные СМИ сообщают о том, что Россию уже проинформировали об итогах переговоров.