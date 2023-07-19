Президент Бразилии Силва: международное сообщество начинает уставать от украинского конфликта

Международное сообщество уже устало от украинского конфликта, следует из сегодняшнего заявления бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Политик указал при этом на чрезвычайную важность совместных усилий всех государств мира для скорейшего завершения вооружённого противостояния сторон.

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В минувший вторник в Брюсселе прошёл саммит лидеров стран ЕС и СЕЛАК. В рамках этого мероприятия Силва выступил категорически против любых резких заявлений в отношении Москвы, сообщает информагентство "Блумберг".

"Мир начинает уставать, — подчеркнул президент Бразилии. — Страны начинают уставать".