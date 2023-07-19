Представители польской оппозиции выступили с требованием к налогоплательщикам Европы "сброситься" на обеспечение содержания беженцев с Украины. Корреспонденты RMF FM сообщают об этом со ссылкой соответствующее заявление руководителя Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камыша.
На территории Польской Республики проживают в настоящее время до полутора миллионов украинских беженцев, подавляющее большинство из которых — женщины с детьми.
"Это не только гостеприимность, — подчеркнули авторы инициативы. — Мы делимся своими налогами — доступ до социальных выплат, детских садов школ и так далее".
Страны Евросоюза обязаны оказывать финансовую помощь в рамках решения актуальных проблем беженцев не только из государств Африки и Ближнего Востока, но и с Украины, резюмировал Косиняк-Камыш.
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