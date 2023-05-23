В Сети нарастает спор о том, куда мог пропасть главком ВСУ Валерий Залужный, но официальной информации от Киева о его местонахождении так и не появилось. По мнению аналитиков, Залужного могли ликвидировать по "украинскому сценарию".
Залужный "пропал" в конце апреля. Позже появилась информация, что он якобы сильно ранен и находится в госпитале. По мнению аналитиков, так украинскую общественность готовили к тому, что главком больше не будет "у руля" ВСУ.
"Точно такой же "сценарий ликвидации" в своё время разработали сами украинцы. Но не для Залужного, а для главы Генштаба России Валерия Герасимова. Писали, что Герасимов ликвидирован. А затем появилась информация о якобы тяжёлом ранении", — передаёт "Царьград".
Подобные фейковые сообщения украинские "активисты" распространяли год назад. Как уточнило издание, сейчас ситуация практически зеркальна.
"Только вот Герасимов очень скоро появился в медийном пространстве. А Залужный — нет", — резюмировали авторы.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.