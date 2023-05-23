"Царьград": главком ВСУ Залужный был ликвидирован по "украинскому сценарию"

В Сети нарастает спор о том, куда мог пропасть главком ВСУ Валерий Залужный, но официальной информации от Киева о его местонахождении так и не появилось. По мнению аналитиков, Залужного могли ликвидировать по "украинскому сценарию".

Фото: sts.sumy.ua

Залужный "пропал" в конце апреля. Позже появилась информация, что он якобы сильно ранен и находится в госпитале. По мнению аналитиков, так украинскую общественность готовили к тому, что главком больше не будет "у руля" ВСУ.

"Точно такой же "сценарий ликвидации" в своё время разработали сами украинцы. Но не для Залужного, а для главы Генштаба России Валерия Герасимова. Писали, что Герасимов ликвидирован. А затем появилась информация о якобы тяжёлом ранении", — передаёт "Царьград".

Подобные фейковые сообщения украинские "активисты" распространяли год назад. Как уточнило издание, сейчас ситуация практически зеркальна.

"Только вот Герасимов очень скоро появился в медийном пространстве. А Залужный — нет", — резюмировали авторы.