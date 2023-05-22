Мирошник: ранение главкома Залужного ведёт к неразберихе в рядах ВСУ

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Ранение главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного несёт для президента Владимира Зеленского серьёзные военные и политические последствия. Об этом заявил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он напомнил, что именно генерал ВСУ занимался координацией диалога между НАТО и Киевом, поэтому под угрозой оказалась коммуникация с Западом.

Фото: sts.sumy.ua

"Работа ВСУ существенно замедлится", — указал Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Кроме того, Зеленский не питает особых симпатий к Залужному. Довольно часто США обращались с вопросами именно к главкому ВСУ, если в общении с главой киевского режима возникали разногласия, объяснил эксперт.

"В связи с этим у правящей верхушки Украины открывается широкий простор для размышлений о том, не причастен ли Зеленский к устранению конкурента. Для России же ранение Залужного означает хорошую возможность воспользоваться неразберихой в рядах ВСУ", — заключил Мирошник.