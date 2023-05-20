Руденко: главком ВСУ Валерий Залужный находится в госпитале в тяжёлом состоянии

0:57 Your browser does not support the audio element. Политика

Военный корреспондент Андрей Руденко проинформировал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный находится в критическом состоянии в госпитале. Соответствующий пост эксперт написал в своём Telegram-канале.

Фото: sts.sumy.ua

Он отметил, что Залужный исчез из медиапространства 8 мая, хотя раньше постоянно появлялся на различных мероприятиях и делал заявления.

"По информации от нашего источника в руководстве ВСУ, генерал Залужный жив, но находится в критическом состоянии в главном военном клиническом госпитале, где продолжается борьба за его жизнь, в том числе с участием иностранных специалистов", — пишет Руденко.

По его данным, главкома ВСУ тяжело ранили во время посещения одного из пунктов управления группировки ВСУ в Днепропетровской области. Информация не афишируется для недопущения паники среди военнослужащих.

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