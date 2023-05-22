Пользователи Сети раскритиковали громкие слова украинского лидера Владимира Зеленского, сообщившего, что его "формулу мира" поддерживает большая часть Земли.
Комментаторы Twitter* выразили уверенность, что для Зеленского всё это ничем хорошим не закончится. Они напомнили, что всё его "стремление к миру" — просто слова.
Пользователи обратили внимание на крайне неудачный момент для такого рода заявления, ведь оно прозвучало после поражения в Артёмовске. Они считают, что у Зеленского вообще нет права что-то заявлять после таких провалов.
Читатели выразили недоумение, как Киев умудряется так громко проигрывать, учитывая огромный объём помощи, получаемой от Запада.
"Со всеми обещаниями мировых лидеров, военной и финансовой помощью, иностранными наемниками и элитными подразделениями, нанятыми Украиной… Она все еще теряет города? Как такое возможно?" — удивился один из пользователей.
Но больше всего читатели недоумевают, о какой "большей части мира" говорил Зеленский. Они напомнили, что это — не узкий круг западных стран, а пророссийски настроенные Индия и Китай, которые не поддерживают организованный США госпереворот на Украине в 2014 году.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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