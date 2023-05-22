В Сети "вернули на землю" Зеленского после его громких слов о поддержке со стороны "всего мира"

1:31 Your browser does not support the audio element. Мир

Пользователи Сети раскритиковали громкие слова украинского лидера Владимира Зеленского, сообщившего, что его "формулу мира" поддерживает большая часть Земли.

Фото: Телеграм

Комментаторы Twitter* выразили уверенность, что для Зеленского всё это ничем хорошим не закончится. Они напомнили, что всё его "стремление к миру" — просто слова.

Пользователи обратили внимание на крайне неудачный момент для такого рода заявления, ведь оно прозвучало после поражения в Артёмовске. Они считают, что у Зеленского вообще нет права что-то заявлять после таких провалов.

Читатели выразили недоумение, как Киев умудряется так громко проигрывать, учитывая огромный объём помощи, получаемой от Запада.

"Со всеми обещаниями мировых лидеров, военной и финансовой помощью, иностранными наемниками и элитными подразделениями, нанятыми Украиной… Она все еще теряет города? Как такое возможно?" — удивился один из пользователей.

Но больше всего читатели недоумевают, о какой "большей части мира" говорил Зеленский. Они напомнили, что это — не узкий круг западных стран, а пророссийски настроенные Индия и Китай, которые не поддерживают организованный США госпереворот на Украине в 2014 году.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.