Руководитель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскритиковала идею равноправного диалога между Россией и Украиной по поводу урегулирования конфликта.
В ходе саммита "Большой семёрки" в Японии она заявила, что Киеву нужен "справедливый мир".
"Мирные переговоры, уравнивающие агрессора и жертву, должны быть отвергнуты", — приводит комментарий фон дер Ляйен пресс-служба ЕК.
Политик также добавила, что поддерживает "мирную формулу", предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским.
Кроме того, она рассказала о перспективах санкционной политики ЕС в отношении Москвы. По её словам, в следующий пакет ограничений будут включены меры, направленные на пресечение путей обхода уже утверждённых запретов.
Ранее пользователи Сети призвали фон дер Ляйен уйти в отставку. Они считают, что все высказывания политика оторваны от реальности.
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