Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров Москвы и Киева

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Руководитель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскритиковала идею равноправного диалога между Россией и Украиной по поводу урегулирования конфликта.

Фото: Soeren Stache/dpa

В ходе саммита "Большой семёрки" в Японии она заявила, что Киеву нужен "справедливый мир".

"Мирные переговоры, уравнивающие агрессора и жертву, должны быть отвергнуты", — приводит комментарий фон дер Ляйен пресс-служба ЕК.

Политик также добавила, что поддерживает "мирную формулу", предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, она рассказала о перспективах санкционной политики ЕС в отношении Москвы. По её словам, в следующий пакет ограничений будут включены меры, направленные на пресечение путей обхода уже утверждённых запретов.

Ранее пользователи Сети призвали фон дер Ляйен уйти в отставку. Они считают, что все высказывания политика оторваны от реальности.