В Эстонии запустили боевые истребители США F-22 Raptor

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Истребители ВВС США пятого поколения F-22 Raptor запустили над Эстонией, сообщили государственные СМИ страны. Самолёты перебросили из Штатов на польскую военную базу.

Фото: http:// www.aetc.af.mil

Всего речь идёт о 12 истребителях, которые проводят тренировочные полёты.

"В сотрудничестве с разными странами практикуется оперативное реагирование на угрозы. На этой неделе три истребителя прибыли на авиабазу Эмари под Таллином", — передаёт ERR.

Ранее самолёты отправляли в Литву, где провели совместные учения с пилотами из Португалии и Румынии.

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