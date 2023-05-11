Истребители ВВС США пятого поколения F-22 Raptor запустили над Эстонией, сообщили государственные СМИ страны. Самолёты перебросили из Штатов на польскую военную базу.
Всего речь идёт о 12 истребителях, которые проводят тренировочные полёты.
"В сотрудничестве с разными странами практикуется оперативное реагирование на угрозы. На этой неделе три истребителя прибыли на авиабазу Эмари под Таллином", — передаёт ERR.
Ранее самолёты отправляли в Литву, где провели совместные учения с пилотами из Португалии и Румынии.
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