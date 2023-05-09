В приграничном российском Ивангороде установили огромный экран, который будет транслировать Парад Победы и развернули его в сторону эстонской Нарвы.
Экран установили на берегу приграничной с Эстонией реки.
"На берегу пограничной реки Нарвы установлен большой экран для трансляции на соседнюю Нарву празднования 9 Мая в России, а также сцена для праздничного концерта", — сообщили власти города.
Эстонская сторона сообщила, что в ответ усилят на своей стороне полицейские патрули, чтобы сохранить "общественный порядок".
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