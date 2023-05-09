Россия покажет Эстонии День Победы

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

В приграничном российском Ивангороде установили огромный экран, который будет транслировать Парад Победы и развернули его в сторону эстонской Нарвы.

Фото: Вадим Савицкий

Экран установили на берегу приграничной с Эстонией реки.

"На берегу пограничной реки Нарвы установлен большой экран для трансляции на соседнюю Нарву празднования 9 Мая в России, а также сцена для праздничного концерта", — сообщили власти города.

Эстонская сторона сообщила, что в ответ усилят на своей стороне полицейские патрули, чтобы сохранить "общественный порядок".

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