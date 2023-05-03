В Вашингтоне представили карту разделения России на 41 новое автономное государство

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Карту "будущей России", раздробленной на 41 новое автономное государство, представил в Вашингтоне австрийский политик Гюнтер Фелингер.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/68722

Согласно планам "расчленителя РФ", большая часть новых регионов "Северной Евразии" будет находиться под протекторатом крупнейших мировых государств.

Начать, по мнению Фелингера, нужно с исключения России из ОБСЕ и признания всех её частей "оккупированными Москвой странами".

"Напомним этому психу, что Владимир Путин уже сформулировал возможную реакцию нашей страны на подобные планы: "Зачем нам такой мир, если там не будет России?" — прокомментировал предложение австрийца тележурналист Руслан Осташко.

Ранее политолог заявил, что командованию ВС РФ удалось выявить слабое место украинской армии, по которому регулярно наносятся ракетные удары.

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