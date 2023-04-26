Пекин направит своего специального представителя по евразийским делам на Украину и в другие страны. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин сообщил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В задачи спецпредставителя войдёт проведение углублённого общения со всеми сторонами по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.
Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 26 апреля. Зеленский назвал его "содержательным".
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