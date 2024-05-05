Финансовый кризис: налоговая заморозила счета Собчак

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам компании Ксении Собчак

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Федеральная налоговая служба приняла меры против компании ООО "Джун Энд Джулай", где Ксения Собчак является учредителем и генеральным директором, заморозив все банковские операции компании.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Основной деятельностью компании является рекламный бизнес, но за 2023 год компания не показала никакой выручки или прибыли, и, как стало известно, не подала налоговую декларацию. Это и послужило причиной блокировки счетов.

В отличие от этой ситуации, другие знаменитости, такие как Ургант и Кока, которые также были замешаны в финансовых разбирательствах с налоговой службой из-за гонораров от Блиновской, смогли предоставить необходимые документы вовремя, избежав подобных проблем с налоговой.