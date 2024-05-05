Почему кусаются кошки: эксперты назвали неожиданные причины

Эксперты рассказали, почему кошки кусаются

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Мы обычно думаем, что агрессия характерна для собак, в то время как кошек воспринимаем как дисциплинированных и ласковых животных.

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Тем не менее, эти очаровательные и маленькие создания тоже могут проявлять агрессию.

У некоторых кошек кусание является частым поведением, тогда как другие проявляют зубы лишь изредка.

Что может заставить кошку кусаться? Ей может надоесть ваше внимание Часто мы думаем, что гладить кошку — это всегда приятно для неё, и продолжаем это делать, пока не устанем.

Но и животное может устать от постоянных ласк. Чтобы остановить вас, кошка может куснуть. Обычно такие укусы не причиняют сильной боли. Специалисты утверждают, что в такие моменты кошка не стремится причинить боль, а лишь отправляет вам сигнал.

Кто главный в доме

Многие кошки считают себя настоящими хозяевами дома. Ведь именно человек обслуживает их, так что у них есть основания так думать.

Если кошка захочет подтвердить свой статус лидера, она может время от времени кусать вас.

Важное сообщение

Иногда кошки кусают нас за ноги, чтобы привлечь внимание к важному вопросу.

Возможно, животное голодно или ему просто скучно.