Почему кусаются кошки: эксперты назвали неожиданные причины

Мы обычно думаем, что агрессия характерна для собак, в то время как кошек воспринимаем как дисциплинированных и ласковых животных.
Тем не менее, эти очаровательные и маленькие создания тоже могут проявлять агрессию.
У некоторых кошек кусание является частым поведением, тогда как другие проявляют зубы лишь изредка.
Что может заставить кошку кусаться? Ей может надоесть ваше внимание Часто мы думаем, что гладить кошку — это всегда приятно для неё, и продолжаем это делать, пока не устанем.
Но и животное может устать от постоянных ласк. Чтобы остановить вас, кошка может куснуть. Обычно такие укусы не причиняют сильной боли. Специалисты утверждают, что в такие моменты кошка не стремится причинить боль, а лишь отправляет вам сигнал.
Кто главный в доме
Многие кошки считают себя настоящими хозяевами дома. Ведь именно человек обслуживает их, так что у них есть основания так думать.
Если кошка захочет подтвердить свой статус лидера, она может время от времени кусать вас.
Важное сообщение
Иногда кошки кусают нас за ноги, чтобы привлечь внимание к важному вопросу.
Возможно, животное голодно или ему просто скучно.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.