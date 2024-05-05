 Последний шанс заполучить легенду: Dodge объявляет о конце производства Durango с Hemi-двигателем

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Завершение эпохи Hemi: Dodge выпускает последние модели Durango SRT 392

1:23
Авто

Dodge начинает прощальный выпуск своих моделей Durango с двигателем Hemi, представляя ограниченную серию Durango SRT 392 AlcHemi. Этот внедорожник будет выпущен тиражом всего в 1000 экземпляров, разделённых на четыре цветовые версии: черный, два оттенка серого и белый.

Завершение эпохи Hemi: Dodge выпускает последние модели Durango SRT 392
Фото: Wikipedia by Gold Pony is licensed under CC BY-SA 4.0

Каждый автомобиль оснащен желтыми тормозами Brembo, уникальной графикой с желтыми акцентами, черными насадками на выхлопных трубах, черными эмблемами и 20-дюймовыми колесами Satin Black, а салон декорирован желтыми акцентами и отделкой из углеродного волокна.

На данный момент через сервис Horsepower Locator можно найти 424 внедорожника AlcHemi по цене от $91,390, включая стоимость доставки. Производство 475-сильной модели Durango SRT 392 завершится в июле 2024 года, хотя специальные версии Last Call будут доступны до 2025 года.

Подробности о последних моделях Durango R/T и SRT Hellcat Last Call будут объявлены ближе к концу года, с окончательным завершением выпуска к 31 декабря 2024 года.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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