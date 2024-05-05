 Последний шанс заполучить легенду: Dodge объявляет о конце производства Durango с Hemi-двигателем

Dodge начинает прощальный выпуск своих моделей Durango с двигателем Hemi, представляя ограниченную серию Durango SRT 392 AlcHemi. Этот внедорожник будет выпущен тиражом всего в 1000 экземпляров, разделённых на четыре цветовые версии: черный, два оттенка серого и белый.
Каждый автомобиль оснащен желтыми тормозами Brembo, уникальной графикой с желтыми акцентами, черными насадками на выхлопных трубах, черными эмблемами и 20-дюймовыми колесами Satin Black, а салон декорирован желтыми акцентами и отделкой из углеродного волокна.
На данный момент через сервис Horsepower Locator можно найти 424 внедорожника AlcHemi по цене от $91,390, включая стоимость доставки. Производство 475-сильной модели Durango SRT 392 завершится в июле 2024 года, хотя специальные версии Last Call будут доступны до 2025 года.
Подробности о последних моделях Durango R/T и SRT Hellcat Last Call будут объявлены ближе к концу года, с окончательным завершением выпуска к 31 декабря 2024 года.
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