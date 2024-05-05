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О том, что не стоит покупать автостраховку в салоне

Не берите автостраховку в салонах

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Страхование

Страховые агенты в автосалонах наблюдают за покупателями и убеждают их взять страховку.

Не берите автостраховку в салонах
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

Если машина приобретается в кредит, главным условием одобрения займа является заключение договора КАСКО.

Покупка машины в салоне требует много времени и эмоциональной перегрузки. Страховщики применяют ставки коридора базовых тарифов ОСАГО на своё усмотрение, что может привести к неосновательному обогащению. При оформлении полиса следует поинтересоваться у агента, какую величину ставки он применил и чем руководствовался.

Оформление ОСАГО в автосалоне зачастую невыгодно покупателю из-за высоких тарифов и манипуляций с КБМ. Если вас обсчитали, требуйте корректно пересчитать стоимость договора в другом отделении СК после постановки ТС на учёт в МРЭО.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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