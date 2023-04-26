Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщает китайское ТВ

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Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщают китайские СМИ.

Что стало темой разговора пока не уточняется.

Ранее Китай призвал все стороны военного конфликта на Украине прекратить боевые действия. Предложенный КНР документ по мирному урегулированию включает 12 пунктов, которые Пекин призывает выполнить.

В нём, в частности, имеются пункты по прекращению огня, вывозу зерна и отказу от односторонних санкций.

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