Это обязательно нужно делать с орхидеями время от времени: рассказываем, почему растениям важна пересадка

Как пересадить орхидею

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В большинстве случаев орхидеи пересаживают не для того, чтобы пересадить их в горшок большего размера, а для того, чтобы обеспечить их свежей питательной средой. Старая со временем может уплотняться, поскольку она начинает разрушаться, что затрудняет доступ необходимого воздуха к корням вашего растения.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пересаживайте орхидею каждые один-два года в горшок, размер которого достаточен только для того, чтобы вместить корни растения. Это может быть точно такой же горшок, наполненный новой почвой.

Если корни вашего растения сильно разрастаются, пересадите его в горшок на размер больше, но не больше.

Период после того, как ваши цветы отцветут и появятся новые корни, — хорошее время для пересадки.

Вы также можете захотеть пересадить новое растение домой, чтобы убедиться, что оно растёт в подходящей горшечной среде, как описано выше.

Для пересадки извлеките растение из горшка и аккуратно разрыхлите корни, чтобы удалить старую питательную среду.

Это может показаться немного нелогичным, если вы привыкли соблюдать осторожность и не перегибать корни растений при пересадке комнатных растений или садовых овощей.

При необходимости обрежьте нездоровые корни, поместите их в новый (или тот же самый) горшок и залейте свежей питательной средой.

Некоторые садоводы предпочитают поливать сразу, а другие предпочитают подождать два-три дня перед поливом. Если вы обрезали гнилые корни у своего растения, подождите несколько дней перед поливом.

Отметьте дату пересадки в своем календаре, а затем назначьте следующую пересадку вашего растения.