Это обязательно нужно делать с орхидеями время от времени: рассказываем, почему растениям важна пересадка

В большинстве случаев орхидеи пересаживают не для того, чтобы пересадить их в горшок большего размера, а для того, чтобы обеспечить их свежей питательной средой. Старая со временем может уплотняться, поскольку она начинает разрушаться, что затрудняет доступ необходимого воздуха к корням вашего растения.
Пересаживайте орхидею каждые один-два года в горшок, размер которого достаточен только для того, чтобы вместить корни растения. Это может быть точно такой же горшок, наполненный новой почвой.
Если корни вашего растения сильно разрастаются, пересадите его в горшок на размер больше, но не больше.
Период после того, как ваши цветы отцветут и появятся новые корни, — хорошее время для пересадки.
Вы также можете захотеть пересадить новое растение домой, чтобы убедиться, что оно растёт в подходящей горшечной среде, как описано выше.
Для пересадки извлеките растение из горшка и аккуратно разрыхлите корни, чтобы удалить старую питательную среду.
Это может показаться немного нелогичным, если вы привыкли соблюдать осторожность и не перегибать корни растений при пересадке комнатных растений или садовых овощей.
При необходимости обрежьте нездоровые корни, поместите их в новый (или тот же самый) горшок и залейте свежей питательной средой.
Некоторые садоводы предпочитают поливать сразу, а другие предпочитают подождать два-три дня перед поливом. Если вы обрезали гнилые корни у своего растения, подождите несколько дней перед поливом.
Отметьте дату пересадки в своем календаре, а затем назначьте следующую пересадку вашего растения.
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