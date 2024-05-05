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Это обязательно нужно делать с орхидеями время от времени: рассказываем, почему растениям важна пересадка

Как пересадить орхидею

1:45
Садоводство » Советы

В большинстве случаев орхидеи пересаживают не для того, чтобы пересадить их в горшок большего размера, а для того, чтобы обеспечить их свежей питательной средой. Старая со временем может уплотняться, поскольку она начинает разрушаться, что затрудняет доступ необходимого воздуха к корням вашего растения.

Как пересадить орхидею
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пересаживайте орхидею каждые один-два года в горшок, размер которого достаточен только для того, чтобы вместить корни растения. Это может быть точно такой же горшок, наполненный новой почвой.

Если корни вашего растения сильно разрастаются, пересадите его в горшок на размер больше, но не больше.

Период после того, как ваши цветы отцветут и появятся новые корни, — хорошее время для пересадки.

Вы также можете захотеть пересадить новое растение домой, чтобы убедиться, что оно растёт в подходящей горшечной среде, как описано выше.

Для пересадки извлеките растение из горшка и аккуратно разрыхлите корни, чтобы удалить старую питательную среду.

Это может показаться немного нелогичным, если вы привыкли соблюдать осторожность и не перегибать корни растений при пересадке комнатных растений или садовых овощей.

При необходимости обрежьте нездоровые корни, поместите их в новый (или тот же самый) горшок и залейте свежей питательной средой.

Некоторые садоводы предпочитают поливать сразу, а другие предпочитают подождать два-три дня перед поливом. Если вы обрезали гнилые корни у своего растения, подождите несколько дней перед поливом.

Отметьте дату пересадки в своем календаре, а затем назначьте следующую пересадку вашего растения.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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