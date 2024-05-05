Компания DARPA представила беспилотный танк

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Компания DARPA изобрела робот-танк со светящимися зелеными глазами

1:17
Наука

В соответствии с программой RACER агентство DARPA уже двадцать лет занимается созданием автономных транспортных средств, способных передвигаться в условиях бездорожья. На недавно представленном видео агентство продемонстрировало испытания нового автономного танка RACER Heavy Platform (RHP).

Компания DARPA изобрела робот-танк со светящимися зелеными глазами
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Шестиметровый грузный робот-танк на базе боевой машины Textron легко преодолел дистанцию в 48 километров со скоростью 40 километров в час. Дизайн танка сразу бросается в глаза из-за необычных зеленоватых фар. По словам представителей DARPA, это всего лишь "световой индикатор", сигнализирующий о том, что RHP находится в режиме автономного функционирования.

В будущем он будет использоваться для поддержки других автономных транспортных средств серии RACER. Переквалифицирован в танк, он сможет эффективно работать в сложных условиях. В DARPA планируют обновлять применяемые автономные технологии каждые полгода.

Серийная модель RHP будет осуществлять разведку, доставку боеприпасов, прокладывать маршруты для мотострелковых подразделений — возможно, даже под управлением искусственного интеллекта.

https://www.youtube.com/watch?v=5t3-eXHC5Zs
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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