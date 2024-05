Компания DARPA представила беспилотный танк

В соответствии с программой RACER агентство DARPA уже двадцать лет занимается созданием автономных транспортных средств, способных передвигаться в условиях бездорожья. На недавно представленном видео агентство продемонстрировало испытания нового автономного танка RACER Heavy Platform (RHP).

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository