Компания DARPA представила беспилотный танк

В соответствии с программой RACER агентство DARPA уже двадцать лет занимается созданием автономных транспортных средств, способных передвигаться в условиях бездорожья. На недавно представленном видео агентство продемонстрировало испытания нового автономного танка RACER Heavy Platform (RHP).
Шестиметровый грузный робот-танк на базе боевой машины Textron легко преодолел дистанцию в 48 километров со скоростью 40 километров в час. Дизайн танка сразу бросается в глаза из-за необычных зеленоватых фар. По словам представителей DARPA, это всего лишь "световой индикатор", сигнализирующий о том, что RHP находится в режиме автономного функционирования.
В будущем он будет использоваться для поддержки других автономных транспортных средств серии RACER. Переквалифицирован в танк, он сможет эффективно работать в сложных условиях. В DARPA планируют обновлять применяемые автономные технологии каждые полгода.
Серийная модель RHP будет осуществлять разведку, доставку боеприпасов, прокладывать маршруты для мотострелковых подразделений — возможно, даже под управлением искусственного интеллекта.
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