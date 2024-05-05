Привычки, которые вредят волосам: как избавиться от них

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Четыре привычки, которые наносят вред волосам

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Весной и осенью наши волосы подвергаются особому стрессу из-за смены сезонов, что отражается на их состоянии. Однако мы часто сами усугубляем проблемы волос неправильными привычками. Вот основные из них:

Четыре привычки, которые наносят вред волосам
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Недостаточное посещение стилиста. Многие из нас избегают походов к стилисту в надежде нарастить длину волос, но это может привести к их ломкости и неухоженному виду. Регулярные визиты помогут сохранить здоровье и красоту волос.
  • Неправильное расчесывание от корней. Расчесывание волос с корней может привести к их повреждению. Рекомендуется начинать расчесывать волосы с кончиков, медленно продвигаясь к корням.
  • Ежедневное мытье головы. Частое мытье головы может привести к обезвоживанию волос и кожи головы. Рекомендуется либо сократить частоту мытья, либо использовать профессиональные средства для укрепления волос и защиты от теплового воздействия.
  • Постоянное использование одних и тех же средств. Постепенно организм привыкает к средствам для ухода за волосами, и их эффективность снижается. Рекомендуется периодически менять средства для поддержания здоровья и красоты волос.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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