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Как оформить маленькую спальню: идеи декора, которые расширяют пространство

Дизайнер рассказал, как украсить маленькую спальню

1:00
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Декорировать маленькое пространство всегда вызывает определенные трудности, ведь важно избежать перегруженности и создать впечатление простора.

Дизайнер рассказал, как украсить маленькую спальню
Фото: commons.wikimedia. org by Derek Jensen is licensed under public domain

Важно тщательно подходить к выбору декоративных элементов.

Как эффектно оформить небольшую спальню:

  • Элегантное покрывало для кровати
    Это украшение не занимает дополнительное место и отлично подойдет для маленькой комнаты. Выбор роскошного покрывала сможет придать спальне шик и уют.

Или же можно предпочесть яркий текстиль с уникальным рисунком, подсказывает дизайнер Юлия Тычино из "БелНовости".

  • Живое растение
    Озеленение не только украшает пространство, но и выполняет функцию очистки воздуха, делая ваш отдых более здоровым и приятным.

  • Гобелен
    В отличие от картин и постеров, которые часто видны в декоре, гобелены реже находят применение, хотя они могут стать ярким и необычным украшением для спальни.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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