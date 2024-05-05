Как оформить маленькую спальню: идеи декора, которые расширяют пространство

Дизайнер рассказал, как украсить маленькую спальню

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Декорировать маленькое пространство всегда вызывает определенные трудности, ведь важно избежать перегруженности и создать впечатление простора.

Фото: commons.wikimedia. org by Derek Jensen is licensed under public domain

Важно тщательно подходить к выбору декоративных элементов.

Как эффектно оформить небольшую спальню:

Элегантное покрывало для кровати

Это украшение не занимает дополнительное место и отлично подойдет для маленькой комнаты. Выбор роскошного покрывала сможет придать спальне шик и уют.

Или же можно предпочесть яркий текстиль с уникальным рисунком, подсказывает дизайнер Юлия Тычино из "БелНовости".

Живое растение

Озеленение не только украшает пространство, но и выполняет функцию очистки воздуха, делая ваш отдых более здоровым и приятным.

Озеленение не только украшает пространство, но и выполняет функцию очистки воздуха, делая ваш отдых более здоровым и приятным. Гобелен

В отличие от картин и постеров, которые часто видны в декоре, гобелены реже находят применение, хотя они могут стать ярким и необычным украшением для спальни.