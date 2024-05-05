Как оформить маленькую спальню: идеи декора, которые расширяют пространство
Дизайнер рассказал, как украсить маленькую спальню
1:00
Декорировать маленькое пространство всегда вызывает определенные трудности, ведь важно избежать перегруженности и создать впечатление простора.
Фото: commons.wikimedia. org by Derek Jensen is licensed under public domain
Важно тщательно подходить к выбору декоративных элементов.
Как эффектно оформить небольшую спальню:
- Элегантное покрывало для кровати
Это украшение не занимает дополнительное место и отлично подойдет для маленькой комнаты. Выбор роскошного покрывала сможет придать спальне шик и уют.
Или же можно предпочесть яркий текстиль с уникальным рисунком, подсказывает дизайнер Юлия Тычино из "БелНовости".
- Живое растение
Озеленение не только украшает пространство, но и выполняет функцию очистки воздуха, делая ваш отдых более здоровым и приятным.
- Гобелен
В отличие от картин и постеров, которые часто видны в декоре, гобелены реже находят применение, хотя они могут стать ярким и необычным украшением для спальни.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru