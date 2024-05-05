8 секретов похудения без спортзала, которые реально работают: ответ диетолога Оксаны Пановой

Если вы измените свой образ жизни правильно, это приведет к тому, что вес на весах начнет приближаться к желаемому значению. Нутрициолог, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Панова поделилась советами, которые помогут вам сбросить вес.
Пропуск завтрака - распространенная ошибка среди людей, стремящихся похудеть. Не стоит пренебрегать утренним приемом пищи. Более того, завтрак должен быть сытным — составлять не менее 25% от общей калорийности за день. Он активизирует обмен веществ, помогает восстановить организм после сна и зарядиться энергией на новый день.
Уменьшение потребления калорий - важное условие для достижения оптимального веса. Отказ от жирной и жареной пищи, фастфуда, сладостей, а также продуктов из переработанного мяса поможет уменьшить калорийность рациона. Также не стоит отказываться от обычных продуктов питания. Можно кушать макароны из твердых сортов пшеницы, гречневые макароны. Свинину заменить на индейку или курицу.
Не стоит торопиться за едой и проглатывать ее крупными кусками. Попробуйте употреблять пищу медленно, хорошо разжевывая каждый кусочек и наслаждаясь богатством ее вкуса. Ощущение сытости посылает нам мозг, который, в свою очередь, получает сигналы от органов пищеварения.
Этот совет кажется очевидным, однако далеко не всегда легко его придерживаться. Переход на чай и кофе без добавления сахара - это только начало, важно также следить за содержанием скрытого сахара в продуктах. Например, в 100 граммах кетчупа содержится от 20 до 30 граммов сахара, а в готовых завтраках и мюсли его количество может достигать от 10 до 20 граммов.
Сон играет важную роль не только в общем самочувствии, но и в поддержании нашей формы. Ночью организм вырабатывает гормоны грелин и лептин, которые отвечают за регуляцию чувства голода и обмен веществ. Постоянный недосып может привести к дисбалансу гормонов, замедлению пищеварения, увеличению аппетита и увеличению риска переедания.
Белок способствует продолжительному чувству насыщенности, что помогает избежать излишних перекусов и лишних калорий в течение дня. Продукты, богатые белком, следует включать в рацион каждого приема пищи. На завтрак подойдут яйца, на обед или ужин — курица, индейка, кролик, нежирная говядина. В качестве перекуса можно выбрать несколько ломтиков сыра или творог.
Наука может помочь вам в процессе похудения, но не медицинская наука, а оптика — раздел физики. В ней существует концепция, известная как "иллюзия Дельбефа", описывающая интересный эффект восприятия размеров объектов.
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Для достижения желаемой формы изменение питания одним лишь не хватит. Физическая активность не ограничивается походами в спортзал — это могут быть командные игры, йога, танцы или даже просто ходьба.
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