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8 секретов похудения без спортзала, которые реально работают: ответ диетолога Оксаны Пановой

Быстрое похудение без походов в спортзал

3:51
Спорт

Если вы измените свой образ жизни правильно, это приведет к тому, что вес на весах начнет приближаться к желаемому значению. Нутрициолог, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Панова поделилась советами, которые помогут вам сбросить вес.

Быстрое похудение без походов в спортзал
Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Не пропускайте завтрак

Пропуск завтрака - распространенная ошибка среди людей, стремящихся похудеть. Не стоит пренебрегать утренним приемом пищи. Более того, завтрак должен быть сытным — составлять не менее 25% от общей калорийности за день. Он активизирует обмен веществ, помогает восстановить организм после сна и зарядиться энергией на новый день.

2. Всё дело в деталях

Уменьшение потребления калорий - важное условие для достижения оптимального веса. Отказ от жирной и жареной пищи, фастфуда, сладостей, а также продуктов из переработанного мяса поможет уменьшить калорийность рациона. Также не стоит отказываться от обычных продуктов питания. Можно кушать макароны из твердых сортов пшеницы, гречневые макароны. Свинину заменить на индейку или курицу.

3. Питайтесь не торопясь

Не стоит торопиться за едой и проглатывать ее крупными кусками. Попробуйте употреблять пищу медленно, хорошо разжевывая каждый кусочек и наслаждаясь богатством ее вкуса. Ощущение сытости посылает нам мозг, который, в свою очередь, получает сигналы от органов пищеварения.

4. Ограничьте потребление сахара

Этот совет кажется очевидным, однако далеко не всегда легко его придерживаться. Переход на чай и кофе без добавления сахара - это только начало, важно также следить за содержанием скрытого сахара в продуктах. Например, в 100 граммах кетчупа содержится от 20 до 30 граммов сахара, а в готовых завтраках и мюсли его количество может достигать от 10 до 20 граммов.

5. Обеспечьте себе достаточный сон

Сон играет важную роль не только в общем самочувствии, но и в поддержании нашей формы. Ночью организм вырабатывает гормоны грелин и лептин, которые отвечают за регуляцию чувства голода и обмен веществ. Постоянный недосып может привести к дисбалансу гормонов, замедлению пищеварения, увеличению аппетита и увеличению риска переедания.

6. Приоритет белкам и клетчатке

Белок способствует продолжительному чувству насыщенности, что помогает избежать излишних перекусов и лишних калорий в течение дня. Продукты, богатые белком, следует включать в рацион каждого приема пищи. На завтрак подойдут яйца, на обед или ужин — курица, индейка, кролик, нежирная говядина. В качестве перекуса можно выбрать несколько ломтиков сыра или творог.

7. Поменяйте большие тарелки на меньшие

Наука может помочь вам в процессе похудения, но не медицинская наука, а оптика — раздел физики. В ней существует концепция, известная как "иллюзия Дельбефа", описывающая интересный эффект восприятия размеров объектов.

8. Движение — жизнь

Не важно, если вы не являетесь поклонником физических упражнений, попробуйте рассмотреть это с другой стороны и найти вид активности, который вам по душе.

Для достижения желаемой формы изменение питания одним лишь не хватит. Физическая активность не ограничивается походами в спортзал — это могут быть командные игры, йога, танцы или даже просто ходьба.

- 18 КГ и моё ПОХУДЕНИЕ без спорта *что РЕАЛЬНО помогает ХУДЕТЬ*
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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