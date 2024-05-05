Упражнение "планка": основа основ для поддержания тела в спортивной форме

Планка является одним из основных и широко распространенных упражнений с использованием собственного веса в силовом тренинге.
Главная цель упражнения заключается в поддержании тела параллельно полу.
Планку следует выполнять не на количество повторений, а на продолжительность, так как это считается эффективным способом укрепить мышцы пресса, рук, спины и ног.
Также считается, что планка положительно влияет на психическое здоровье, поскольку может быть использована в качестве медитативного упражнения.
Статический характер упражнения позволяет успокоить ум и улучшить концентрацию, контролируя при этом дыхание.
Несмотря на популярность и простоту выполнения, у планки есть некоторые противопоказания:
Для начинающих рекомендуется начинать упражнение из положения лежа: сначала упереться в пол локтями, затем выпрямить колени, переходя в положение упора лежа.
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