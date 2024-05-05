Упражнение "планка": основа основ для поддержания тела в спортивной форме

Планка: преимущества упражнения и правильная техника выполнения

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Планка является одним из основных и широко распространенных упражнений с использованием собственного веса в силовом тренинге.

Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Главная цель упражнения заключается в поддержании тела параллельно полу.

Планку следует выполнять не на количество повторений, а на продолжительность, так как это считается эффективным способом укрепить мышцы пресса, рук, спины и ног.

Также считается, что планка положительно влияет на психическое здоровье, поскольку может быть использована в качестве медитативного упражнения.

Статический характер упражнения позволяет успокоить ум и улучшить концентрацию, контролируя при этом дыхание.

Несмотря на популярность и простоту выполнения, у планки есть некоторые противопоказания:

межпозвоночные грыжи;

травмы спины, плеч, шеи и запястий;

заболевания глаз и оперативные вмешательства;

беременность.

Стандартная планка

Для начинающих рекомендуется начинать упражнение из положения лежа: сначала упереться в пол локтями, затем выпрямить колени, переходя в положение упора лежа.

Инструкция

Примите исходное положение для отжиманий. Согните локти и поместите предплечья на полу под прямым углом к плечам. Следите за тем, чтобы ваше тело было прямым: не давите и не поднимайте таз, ноги прямые. Поддерживайте прямую линию тела, напрягая пресс и слегка подтягивая таз к животу.

ПЛАНКА - самое простое и эффективное упражнение для дома!