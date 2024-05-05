Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт бананового хлеба с добавлением ржаной муки
Топ-5 городов мира для поклонников уличного искусства
Четыре привычки, которые наносят вред волосам
Как пересадить орхидею
Эксперты рассказали, почему кошки кусаются
Не берите автостраховку в салонах
Завершение эпохи Hemi: Dodge выпускает последние модели Durango SRT 392
Компания DARPA изобрела робот-танк со светящимися зелеными глазами
Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам компании Ксении Собчак
Упражнение "планка": основа основ для поддержания тела в спортивной форме

Планка: преимущества упражнения и правильная техника выполнения

1:32
Спорт

Планка является одним из основных и широко распространенных упражнений с использованием собственного веса в силовом тренинге.

Планка: преимущества упражнения и правильная техника выполнения
Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Главная цель упражнения заключается в поддержании тела параллельно полу.

Планку следует выполнять не на количество повторений, а на продолжительность, так как это считается эффективным способом укрепить мышцы пресса, рук, спины и ног.

Также считается, что планка положительно влияет на психическое здоровье, поскольку может быть использована в качестве медитативного упражнения.

Статический характер упражнения позволяет успокоить ум и улучшить концентрацию, контролируя при этом дыхание.

Несмотря на популярность и простоту выполнения, у планки есть некоторые противопоказания:

  • межпозвоночные грыжи;
  • травмы спины, плеч, шеи и запястий;
  • заболевания глаз и оперативные вмешательства;
  • беременность.

Стандартная планка

Для начинающих рекомендуется начинать упражнение из положения лежа: сначала упереться в пол локтями, затем выпрямить колени, переходя в положение упора лежа.

Инструкция

  1. Примите исходное положение для отжиманий.
  2. Согните локти и поместите предплечья на полу под прямым углом к плечам.
  3. Следите за тем, чтобы ваше тело было прямым: не давите и не поднимайте таз, ноги прямые.
  4. Поддерживайте прямую линию тела, напрягая пресс и слегка подтягивая таз к животу.
ПЛАНКА - самое простое и эффективное упражнение для дома!
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Делимся самыми популярными сортами клубничков
Террористов с Банковой в России объявили в розыск Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Этим людям запрещено заводить кошек: названо 3 главных типа людей
Какие растения любят яичную скорлупу
Какие растения любят яичную скорлупу
Последние материалы
Планка: преимущества упражнения и правильная техника выполнения
Четыре привычки, которые наносят вред волосам
Как пересадить орхидею
Эксперты рассказали, почему кошки кусаются
Не берите автостраховку в салонах
Завершение эпохи Hemi: Dodge выпускает последние модели Durango SRT 392
Компания DARPA изобрела робот-танк со светящимися зелеными глазами
Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам компании Ксении Собчак
Дизайнер рассказал, как украсить маленькую спальню
Каковы различия между маслом для лица и сывороткой, и какое из них выбрать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников