Владимир Зеленский прокомментировал разговор с Си Цзиньпином

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор с Си Цзиньпином. По его словам, он действительно общался с китайским лидером по телефону. Зеленский сообщил, что разговор вышел "содержательным" и "будет способствовать развитию двусторонних отношений".

"У меня был долгий и содержательный телефонный разговор с Президентом Си Цзиньпином. Верю, что этот звонок, а также назначение посла Украины в КНР дадут мощный толчок для развития наших двусторонних отношений", — сказал Зеленский.

Накануне китайские СМИ рассказали о телефонном разговоре лидеров двух стран.

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