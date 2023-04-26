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Владимир Зеленский прокомментировал разговор с Си Цзиньпином

0:39
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор с Си Цзиньпином. По его словам, он действительно общался с китайским лидером по телефону. Зеленский сообщил, что разговор вышел "содержательным" и "будет способствовать развитию двусторонних отношений".

Владимир Зеленский прокомментировал разговор с Си Цзиньпином

"У меня был долгий и содержательный телефонный разговор с Президентом Си Цзиньпином. Верю, что этот звонок, а также назначение посла Украины в КНР дадут мощный толчок для развития наших двусторонних отношений", — сказал Зеленский.

Накануне китайские СМИ рассказали о телефонном разговоре лидеров двух стран.

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Новый хозяин Китая
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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